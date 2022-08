Guerra Russia-Ucraina, nuovi raid di Kiev sul ponte strategico a Kherson. Ancora bombardamenti su Zaporizhzhia e Nikopol. In arrivo gli ispettori dell’Aiea a Zaporizhzhia: “Evitiamo un’altra Chernobyl” (Di venerdì 26 agosto 2022) Decisiva la telefonata di Macron a Putin: l’impianto riconnesso alla rete Ucraina. Zelensky: «Già esportato primo milione di tonnellate di grano». Mosca accelera sulle annessioni, referendum forse la prossima settimana Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 26 agosto 2022) Decisiva la telefonata di Macron a Putin: l’impianto riconnesso alla rete. Zelensky: «Già esportato primo milione di tonnellate di grano». Mosca accelera sulle annessioni, referendum forse la prossima settimana

fattoquotidiano : Dopo sei mesi di guerra (e sanzioni) in Russia mancano materie prime. Dalla carne ai tessuti, fino ai farmaci: le p… - RaiNews : La Russia ha scollegato la centrale nucleare di Zaporizhzhia dalla rete elettrica nazionale ucraina.Lo annuncia l'a… - GiovaQuez : La decisione del Cremlino di reclutare altri 137.000 militari portando entro gennaio a 1,5 milioni di unità la cons… - valevara : RT @UEInsider: Ci sono tre partite in atto sull’Ucraina. 1. La guerra USA alla Russia. 2. La strategia Nato di allargamento. 3. L’asse pola… - marielSiviglia : RT @angelo_falanga: Le dichiarazioni di Medvedev: - L'operazione militare della Russia nel Donbass e in Ucraina è in corso per prevenire u… -