Guerra in Ucraina | Kiev convoca il Nunzio apostolico | “Disappunto per le parole del Papa”

(Di venerdì 26 agosto 2022)– Non si placa “l’ira” dicontroFrancesco, che nel suo ultimo appello per la pace ha definito Darya Dugina, morta a Mosca in un’autobomba, una “vittima innocente” di quella “pazzia” che è la(leggi qui). E dopo il tweet dell’ambasciatore ucraino che condannava ledel Pontefice (leggi qui), il Ministero degli Esteri dihato ilin, monsignor Visvaldas Kulbokas. Al centro del colloquio proprio il recente commento diFrancesco sulla morte di Darya Dugina. A renderlo noto è lo stesso il ministro Dmytro Kuleba, secondo quanto riportato da Ukrinform. “Abbiamo studiato attentamente la citazione completa diFrancesco ...

