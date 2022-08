Guerra di tweet, la Marini zittisce la Lucarelli: «Cara, hai tutto da imparare da Giorgia Meloni» (Di venerdì 26 agosto 2022) Una battagliera Valeria Marini dà una lezione di stile, educazione e deontologia professionale a Selvaggia Lucarelli, non solo per il contenuto e la forma del messaggio con cui replica a un suo sgraziato “cinguettio” dei giorni scorsi, ma anche per il concederle l’ultima parola. Una sorta di onore delle armi che si “concede” a chi è sconfitto o prigioniero. Come la Lucarelli appunto, prigioniera del politicamente scorretto e spesso sul ring. Anche se ancor più spesso messa al tappeto da avversari forse meno acrimoniosi, eppure comunque più pungenti. Fatto sta, che nella Guerra di tweet tutta al femminile, ingaggiata dalla blogger in cerca di like e di rogne, a nostro avviso la showgirl stende l’interlocutrice virtuale con un Ko tecnico che vale replica e contro-replica. Insomma, tutto ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 agosto 2022) Una battagliera Valeriadà una lezione di stile, educazione e deontologia professionale a Selvaggia, non solo per il contenuto e la forma del messaggio con cui replica a un suo sgraziato “cinguettio” dei giorni scorsi, ma anche per il concederle l’ultima parola. Una sorta di onore delle armi che si “concede” a chi è sconfitto o prigioniero. Come laappunto, prigioniera del politicamente scorretto e spesso sul ring. Anche se ancor più spesso messa al tappeto da avversari forse meno acrimoniosi, eppure comunque più pungenti. Fatto sta, che nelladitutta al femminile, ingaggiata dalla blogger in cerca di like e di rogne, a nostro avviso la showgirl stende l’interlocutrice virtuale con un Ko tecnico che vale replica e contro-replica. Insomma,...

Linkiesta : La surreale guerra del Pd per perdere le elezioni e dare la colpa a Renzi e Calenda I democratici di Letta diventa… - milenamanini : RT @Gianl1974: 2/2 alla crisi energetica causata dalla guerra in Ucraina. La presidenza ceca 'convocherà una riunione di emergenza dei mini… - Frances22449915 : RT @FrancescaPontan: Il gas alle stelle, la guerra in Ucraina, la violenza quotidiana sulle donne, l’inflazione che avanza e chi, a sinistr… - Gianl1974 : 2/2 alla crisi energetica causata dalla guerra in Ucraina. La presidenza ceca 'convocherà una riunione di emergenza… - lador58 : RT @FrancescaPontan: Il gas alle stelle, la guerra in Ucraina, la violenza quotidiana sulle donne, l’inflazione che avanza e chi, a sinistr… -