Guendalina Tavassi e la figlia Gaia al settimo cielo | «E ora tutti a Miss Italia»

E' al settimo cielo Guendalina Tavassi e nelle sue storie Instagram ha voluto condividere tutta la sua gioia e l'orgoglia di mamma con i propri follower. La figlia Gaia, che ha da poco compiuto 18 anni, ha superato le selezioni ed è arrivata in semifinale a Miss Italia. Guendalina Tavassi ha con la figlia un rapporto molto speciale dovuto al fatto che l'ha avuta quando aveva solo 17 anni anni. Gaia è stata immortalata dalla mamma mentre sfilava sulla passerella per le selezioni di Miss Italia che si sono tenute nei giorni scorsi e da mamma orgogliosa ha scritto: «Sei bellissima amore mio». Per Gaia Nicolini, arrivata in semifinale a ...

