"Guarda che scendo!". Noemi furiosa al suo concerto: cosa è successo (Di venerdì 26 agosto 2022) Noemi fuoriosa. Forse così non l'abbiamo mai vista per davvero. La cantante si è arrabbiata a un suo concerto per colpa di un bambino che sembra abbia disturbato l'evento. “Guarda che scendo!”, ha detto durante la sua esibizione. Ma cosa è successo? Andiamo per gradi. L'artista si stava esibendo nel suo celebre brano "Ti amo non lo so dire", canzone che ha presentato in gara all'ultimo Festival di Sanremo. A un certo punto si è fermata. Uno stop improvviso. Un bambino le ha puntato contro gli occhi un laser. E lei ha dovuto dire stop. “Bambino con quel laser, Guarda che scendo eh!”, tuona. La sua è stata una reazione abbastanza forte, che è andata subito virale. Forse un po' eccessiva? Sicuramente ai fan non è sfuggito questo dettaglio e la frase di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022)fuoriosa. Forse così non l'abbiamo mai vista per davvero. La cantante si è arrabbiata a un suoper colpa di un bambino che sembra abbia disturbato l'evento. “che”, ha detto durante la sua esibizione. Ma? Andiamo per gradi. L'artista si stava esibendo nel suo celebre brano "Ti amo non lo so dire", canzone che ha presentato in gara all'ultimo Festival di Sanremo. A un certo punto si è fermata. Uno stop improvviso. Un bambino le ha puntato contro gli occhi un laser. E lei ha dovuto dire stop. “Bambino con quel laser,che scendo eh!”, tuona. La sua è stata una reazione abbastanza forte, che è andata subito virale. Forse un po' eccessiva? Sicuramente ai fan non è sfuggito questo dettaglio e la frase di ...

