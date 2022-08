Guai finanziari e pochi follower per il social di Trump ‘Truth’: non ha pagato 1,6 milioni alla società che lo ospita (Di venerdì 26 agosto 2022) Il social network di Donald Trump è “in difficoltà finanziaria“. Ancora grattacapi per l’ex presidente degli Stati Uniti: Truth è in crisi ad appena sei mesi dal lancio. Secondo Fox Business, la piattaforma social ha bloccato i pagamenti verso la società che lo ospita, RightForge, e le deve 1,6 milioni di dollari. Secondo alcune fonti, RightForge sostiene che Truth ha effettuato tre soli pagamenti da quando è stata lanciata, per poi interromperli dallo scorso marzo. Non ci sono solo debiti, ma anche problemi di seguito: il numero di follower di Trump, per esempio, è limitato a 3,9 milioni, in contrasto con i 79 milioni che aveva su Twitter. Dopo sei mesi di vita, inoltre, Truth è solo al 30esimo posto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Ilnetwork di Donaldè “in difficoltàa“. Ancora grattacapi per l’ex presidente degli Stati Uniti: Truth è in crisi ad appena sei mesi dal lancio. Secondo Fox Business, la piattaformaha bloccato i pagamenti verso lache lo, RightForge, e le deve 1,6di dollari. Secondo alcune fonti, RightForge sostiene che Truth ha effettuato tre soli pagamenti da quando è stata lanciata, per poi interromperli dallo scorso marzo. Non ci sono solo debiti, ma anche problemi di seguito: il numero didi, per esempio, è limitato a 3,9, in contrasto con i 79che aveva su Twitter. Dopo sei mesi di vita, inoltre, Truth è solo al 30esimo posto ...

