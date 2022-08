Grande successo per la XIV edizione del Green Volley Apollosa (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiApollosa (Bn) – Sempre più seguito il 14esimo Torneo Green Volley Apollosa, patrocinato dal Comune di Apollosa, in collaborazione con l’US Acli Provinciale di Benevento e la Parrocchia S.Maria Assunta. La kermesse sportiva, iniziata lo scorso 19 Agosto, proseguirà fino a domenica 28 agosto presso Piazza Grasso ad Apollosa. “Lo spirito della manifestazione – spiega il consigliere con delega allo sport del Comune di Apollosa, Piero Tedesco, – è di consentire una sana pratica sportiva tra i ragazzi di Apollosa e della provincia, promuovendo attraverso l’attività fisica la cultura dello sport, ma anche di alimentare e favorire momenti di aggregazione e svago per le famiglie“. Il torneo, che si svolge da diversi anni, si è fermato ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Sempre più seguito il 14esimo Torneo, patrocinato dal Comune di, in collaborazione con l’US Acli Provinciale di Benevento e la Parrocchia S.Maria Assunta. La kermesse sportiva, iniziata lo scorso 19 Agosto, proseguirà fino a domenica 28 agosto presso Piazza Grasso ad. “Lo spirito della manifestazione – spiega il consigliere con delega allo sport del Comune di, Piero Tedesco, – è di consentire una sana pratica sportiva tra i ragazzi die della provincia, promuovendo attraverso l’attività fisica la cultura dello sport, ma anche di alimentare e favorire momenti di aggregazione e svago per le famiglie“. Il torneo, che si svolge da diversi anni, si è fermato ...

