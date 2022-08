Grand Hotel 3, ultima puntata, finale: come finisce? (Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo due anni di messa in onda, venerdì 26 agosto 2022 su Canale 5 va in onda l’ultima puntata di Grand Hotel-Intrighi e passioni, la serie tv spagnola trasmessa da Antena 3 dal 2011 al 2013 e che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi del 2021 e del 2022. Quest’anno, in particolare, Canale 5 ha trasmesso le ultime quattordici puntate della terza stagione, che era stata interrotta a settembre 2021 per fare spazio alla programmazione autunnale. Da luglio 2022, così, il pubblico che si era affezionato alle vicende del Grand Hotel ha potuto riprendere a seguire le avventure dei suoi protagonisti. Ma come finisce Grand Hotel? Va detto che il finale della terza stagione è ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo due anni di messa in onda, venerdì 26 agosto 2022 su Canale 5 va in onda l’di-Intrighi e passioni, la serie tv spagnola trasmessa da Antena 3 dal 2011 al 2013 e che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi del 2021 e del 2022. Quest’anno, in particolare, Canale 5 ha trasmesso le ultime quattordici puntate della terza stagione, che era stata interrotta a settembre 2021 per fare spazio alla programmazione autunnale. Da luglio 2022, così, il pubblico che si era affezionato alle vicende delha potuto riprendere a seguire le avventure dei suoi protagonisti. Ma? Va detto che ildella terza stagione è ...

