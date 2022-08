Gran Premio del Belgio, libere a Ferrari e Red Bull: torna la sfida per il Mondiale (Di venerdì 26 agosto 2022) Spa- Le prime libere verso il Gran Premio del Belgio si dividono tra Ferrari e Red Bull. E’ lo specchio della ripartenza della Formula Uno e lo specchio della eterna sfida del Mondiale 2022. La prima parte è andata a Carlos Sainz e la seconda invece a Max Verstappen. Ci sono dei buoni segnali per la Ferrari e la pioggia ha caratterizzato la giornata del venerdì. Nonostante la Grande prova di oggi, sia la Ferrari che la Red Bull partiranno dal fondo dello schieramento. (foto@ScuderiaFerrari-Twitter) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 26 agosto 2022) Spa- Le primeverso ildelsi dividono trae Red. E’ lo specchio della ripartenza della Formula Uno e lo specchio della eternadel2022. La prima parte è andata a Carlos Sainz e la seconda invece a Max Verstappen. Ci sono dei buoni segnali per lae la pioggia ha caratterizzato la giornata del venerdì. Nonostante lade prova di oggi, sia lache la Redpartiranno dal fondo dello schieramento. (foto@Scuderia-Twitter) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per ...

