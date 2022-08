Gran Bretagna | raddoppiano le bolette di lice e gas L’Autorità per l’energia | “Effetti devastanti | governo intervenga”

(Di venerdì 26 agosto 2022)britannica perOfgem ha alzato il limite di prezzo per l’elettricità a 0,52 sterline per kilowattora. Il rialzo in bolletta scatta dal prossimo 1 ottobre, con una tassa fissa giornaliera ritoccata da 0,45 a 0,46 sterline. Fino al prossimo 30 settembre il cosiddetto ‘price cap’ sarà di 28 centesimi KWh. Raddoppia anche il gas, con un nuovo limite di prezzo a 15 centesimi contro i 7 fissati fino al 30 settembre. L’incremento interessa 24 milioni di famiglie e, spiega Ofgem, si è reso indispensabile a causa dell’aumento vertiginoso dei costi all’ingrosso di gas ed elettricità. La stessa Autorità ammette che l’aumento vertiginoso del costo delrischia di avere “” sui britannici alle prese col caro vita. In...

Adnkronos : Dare del “pelato” a un uomo è una molestia sessuale, in Gran Bretagna ?? L'insulto è da considerarsi una molestia se… - gparagone : La Gran Bretagna deve fare i conti con il #dontpayuk, la Germania con le prime manifestazioni. Da noi i… - aldo_rovi : RT @GeMa7799: Gran Bretagna, il prezzo dell'energia domestica aumenta dell'80%. - GeMa7799 : Gran Bretagna, il prezzo dell'energia domestica aumenta dell'80%. - Willi_Shake_01 : @OscarBianchi22 @MCYC1975 @FT (6/n) Esiste un verbale – rinvenuto nei British National Archives dal politologo amer… -

RaiNews

Rischio stop per 120 mila imprese Inle bollette schizzano: aumenteranno dell'80% . L'ente regolatore britannico per l'energia ha annunciato oggi che aumenterà il tetto massimo per le ...Intanto inl'Autorità per l'energia Ofgem ha elevato il limite di prezzo per l'elettricità e il gas avvertendo che si rischiano 'effetti devastanti'. Leggi Anche Emergenza bollette, l'... Gran Bretagna: 115 mila operatori della Royal in sciopero. Si blocca il servizio postale Sfortunato avvenimento in Inghilterra, dove una signora a passeggio insieme al proprio cane è morta dopo essere stata schiacciata da decine di mucche ...Proseguono senza sosta gli attacchi russi in Ucraina. Missili e bombe sono cadute sulla regione di Kharkiv e su quella del Donetsk uccidendo quattro civili e ferendone nove, secondo gli amministratori ...