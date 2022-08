Gp del Belgio, la Ferrari con il motore ibrido: penalità per Leclerc (Di venerdì 26 agosto 2022) Spa – La Ferrari di Charles Leclerc avrà un motore nuovo ibrido a Spa in vista del GP del Belgio. Manca ancora il comunicato della Fia, ma la scelta della scuderia di Maranello è stata fatta e confermata dal team principal Mattia Binotto per la monoposto numero 16 del monegasco. Il Ferrarista scatterà dal fondo della griglia e si preannuncia una gara tutta in rimonta per il Ferrarista, su un tracciato dove questa non è impossibile superare. Il team di Maranello con questa mossa punta a dare più potenza non solo sul tracciato di Spa, ma anche per gli altri appuntamenti ravvicinati in Olanda e soprattutto a Monza. (Ansa). Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 26 agosto 2022) Spa – Ladi Charlesavrà unnuovoa Spa in vista del GP del. Manca ancora il comunicato della Fia, ma la scelta della scuderia di Maranello è stata fatta e confermata dal team principal Mattia Binotto per la monoposto numero 16 del monegasco. Ilsta scatterà dal fondo della griglia e si preannuncia una gara tutta in rimonta per ilsta, su un tracciato dove questa non è impossibile superare. Il team di Maranello con questa mossa punta a dare più potenza non solo sul tracciato di Spa, ma anche per gli altri appuntamenti ravvicinati in Olanda e soprattutto a Monza. (Ansa). Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. ...

