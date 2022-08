GP Belgio | nuovo motore per Verstappen | quante penalità in griglia!

(Di venerdì 26 agosto 2022) Non solo Charles Leclerc , ma anche Max. L'olandese della Red Bull, proprio come il rivale della Ferrari, monterà una power unit fresca nel GP del, cosa che gli costerà una...

DALL'INVIATO A SPA. Cambio di motore sulla Ferrari di Charles Leclerc. Il pilota monegasco correrà domenica il Gran premio delcon una nuova power unit e uncambio. Per penalità (ha già sostituito le tre power unit concesse dal regolamento) partirà dal fondo della griglia. "Abbiamo tenuto conto di vari fattori - ...GP: gli orari Max Questo per deliberare i nuovi propulsori che saranno congelati a partire dal ... Ma a Spa il condizionale sul meteo è d'obbligo. GP BELGIO F1 2022 - Venerdì 22 Luglio 2022 - LIBERE I Pos. Nr Pilota ...La pioggia e una bandiera rossa hanno portato ad un'interruzione anticipata delle FP1 del GP del Belgio, ma Sainz e Leclerc hanno portato le Ferrari in cima alla classifica dei tempi ...