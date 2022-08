Gosens e ‘problema’ difensore risolto: scambio choc con l’Inter (Di venerdì 26 agosto 2022) Robin Gosens è approdato all’Inter nello scorso calciomercato di gennaio per 25 milioni di euro più bonus Gosens non è ancora riuscito a tornare quello di Bergamo. Di conseguenza a… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 26 agosto 2022) Robinè approdato alnello scorso calciomercato di gennaio per 25 milioni di euro più bonusnon è ancora riuscito a tornare quello di Bergamo. Di conseguenza a… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

aquila7630 : Ecco le dure parole di #Cassano nei riguardi di #Gosens. #SerieA #Inter #24agosto - zazoomblog : Cassano duro su Gosens: Non so se ha la personalità di giocare a San Siro lInter avrà un grande problema se... -… - zazoomblog : Cassano duro su Gosens: Non so se ha la personalità di giocare a San Siro lInter avrà un grande problema se... -… - Pall_Gonfiato : Cassano duro su Gosens: 'Non so se ha la personalità di giocare a San Siro, l'Inter avrà un grande problema se...' - cesololinter194 : RT @AndreaInterNews: Mi piacerebbe farvi notare che il 'problema' #Gosens, che in un mondo normale non esisterebbe neanche, è stato causato… -

Probabili formazioni Serie A della 3giornata: le news dai campi Gosens è in leggero vantaggio su Dimarco. CREMONESE - TORINO, sabato ore 18:30 Cremonese, Alvini ...pare destinato a un posto in panchina Baez di candida mentre Castagnetti va verificato (problema al ... Inter, Inzaghi si affida a tutta la rosa: in attesa di Asllani, ipotesi Gagliardini contro la Lazio ... è entrato bene domenica, è partito in ritardo in preparazione per un problema. Questo è un ... dove già esiste un'alternanza, soprattutto sulla fascia sinistra tra Di Marco e Gosens ma anche in mezzo ... è in leggero vantaggio su Dimarco. CREMONESE - TORINO, sabato ore 18:30 Cremonese, Alvini ...pare destinato a un posto in panchina Baez di candida mentre Castagnetti va verificato (al ...... è entrato bene domenica, è partito in ritardo in preparazione per un. Questo è un ... dove già esiste un'alternanza, soprattutto sulla fascia sinistra tra Di Marco ema anche in mezzo ...