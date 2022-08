Golf, PGA Tour: Scheffler già in fuga al TOUR Championship. Schauffele insegue, McIlroy ne combina di tutti i colori (Di venerdì 26 agosto 2022) Prima giornata di altissimo livello sul percorso dell’East Lake Golf Club di Atlanta, dove va in scena in questi giorni il TOUR Championship, gran finale di stagione sul PGA TOUR e per la FedEx Cup. Il numero 1 al mondo, nonchè miglior giocatore di questa stagione Scottie Scheffler ha già inscenato il primo tentativo di fuga nelle prime 18 buche. Partendo già dal punteggio di -10, frutto del miglior piazzamento in FedEx Cup, il nativo del New Jersey non si è limitato a gestire, ma ha aumentato il suo vantaggio. Il punteggio con cui Scheffler va in clubhouse è di -15, frutto soprattutto di un finale eccezionale con 3 birdie nelle ultime 3 buche. Il suo primo inseguitore è il Campione Olimpico Xander Schauffele, partito ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) Prima giornata di altissimo livello sul percorso dell’East LakeClub di Atlanta, dove va in scena in questi giorni il, gran finale di stagione sul PGAe per la FedEx Cup. Il numero 1 al mondo, nonchè miglior giocatore di questa stagione Scottieha già inscenato il primo tentativo dinelle prime 18 buche. Partendo già dal punteggio di -10, frutto del miglior piazzamento in FedEx Cup, il nativo del New Jersey non si è limitato a gestire, ma ha aumentato il suo vantaggio. Il punteggio con cuiva in clubhouse è di -15, frutto soprattutto di un finale eccezionale con 3 birdie nelle ultime 3 buche. Il suo primo inseguitore è il Campione Olimpico Xander, partito ...

