Gli italiani credono in qualsiasi stupidaggine | abboccheranno persino alle promesse elettorali

È stato creato lo Stato Teocratico Antartico di San Giorgio, con sede in un'isola greca, che ha diritto di extraterritorialità. È una sorta di Paese dei Balocchi per allocchi adulti. Se a Montecarlo non si pagano tasse, nel nuovo paese le agevolazioni sono ancora maggiori. I primi creduloni ad abboccare sono ovviamente gli italiani, che, più furbi di chiunque altro, non si lasciano sfuggire l'occasione di evadere il fisco. L'unica spesa da affrontare per ottenere la cittadinanza è di qualche migliaio di Euro. C'è la fila su internet per farsi fregare. In un mondo di mediocri, ladri, ciarlatani e leccapiedi la normalità di Piero Angela è considerata eroismo. Anche lui teneva famiglia, ma non esitava a sacrificarla pur di proclamare la verità e tutelare la propria dignità. Era rispettoso con tutti, anche con i potenti, ma mai compiacente per ingraziarseli.

