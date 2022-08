Gli elettrodomestici che (a sorpresa) consumano di più (Di venerdì 26 agosto 2022) Quando si parla di consumo energetico residenziale, le persone sono costantemente alla ricerca di modi per ridurre le bollette mensili e gli sprechi. Usiamo l’energia ogni giorno in una varietà di aree della nostra vita quotidiana, ma sappiamo quali sono gli elettrodomestici che consumano di più? Riuscire a rispondere a questa domanda potrebbe aiutare gli utenti a fare scelte più sagge nel raggiungimento dell’efficienza energetica, ma anche a comprendere il vero fabbisogno giornaliero di una casa. Gli elettrodomestici che consumano di più: la classifica Selectra, servizio che confronta diverse offerte luce, ha pubblicato un report recentemente fornendo interessanti spunti per ridurre il consumo di energia, partendo da una classifica di quelli che sono gli elettrodomestici che – a ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 agosto 2022) Quando si parla di consumo energetico residenziale, le persone sono costantemente alla ricerca di modi per ridurre le bollette mensili e gli sprechi. Usiamo l’energia ogni giorno in una varietà di aree della nostra vita quotidiana, ma sappiamo quali sono glichedi più? Riuscire a rispondere a questa domanda potrebbe aiutare gli utenti a fare scelte più sagge nel raggiungimento dell’efficienza energetica, ma anche a comprendere il vero fabbisogno giornaliero di una casa. Glichedi più: la classifica Selectra, servizio che confronta diverse offerte luce, ha pubblicato un report recentemente fornendo interessanti spunti per ridurre il consumo di energia, partendo da una classifica di quelli che sono gliche – a ...

