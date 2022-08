Giuliana Pavarotti parla del padre Luciano: “Era molto mammo, molto gattone” (Di venerdì 26 agosto 2022) Giuliana è la terzogenita del tenore italiano più famoso al mondo, Luciano Pavarotti e tempo fa ha rilasciato un’intervista in cui ha raccontato qualche inedito aneddoto di quando suo padre, morto nel 2007, era ancora in vita. Luciano Pavarotti tra le stelle della walk of fame di Los Angeles Giuliana Pavarotti è la terza di tre figlie nate dal primo matrimonio di Luciano Pavarotti con Adua Veroni. Il 24 agosto 2022, il tenore ha avuto la sua stella sulla walk of fame di Los Angeles e qualche giorno prima, sua figlia Giuliana, classe 1967, visibilmente emozionata, in un’intervista a Repubblica ha voluto raccontare un po’ di suo padre. Certa del fatto che questo riconoscimento lo ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 26 agosto 2022)è la terzogenita del tenore italiano più famoso al mondo,e tempo fa ha rilasciato un’intervista in cui ha raccontato qualche inedito aneddoto di quando suo, morto nel 2007, era ancora in vita.tra le stelle della walk of fame di Los Angelesè la terza di tre figlie nate dal primo matrimonio dicon Adua Veroni. Il 24 agosto 2022, il tenore ha avuto la sua stella sulla walk of fame di Los Angeles e qualche giorno prima, sua figlia, classe 1967, visibilmente emozionata, in un’intervista a Repubblica ha voluto raccontare un po’ di suo. Certa del fatto che questo riconoscimento lo ...

