Giulia Salemi sorpresa dalla piccola Margherita: "Mi sei mancata" (FOTO) (Di venerdì 26 agosto 2022) Giulia Salemi riceve una sorpresa speciale dalla sorellina Margherita: ecco le parole dell'imprenditrice Giulia Salemi ha trascorso alcuni giorni nell'incantevole Sardegna insieme a tanti amici e al suo Pierpaolo. L'ex gieffina dopo esser stata impegnata per diversi giorni con l'evento Giffoni Film Festival, si è concessa il meritato relax. La giovane influencer ha vissuto giorni all'insegna dell'amore, del divertimento e del relax sull'isola prima di tornare alla vita frenetica. E' stato un anno super magico per Giulia che ha realizzato tantissimi sogni e soprattutto ha lanciato nuovi ed inediti progetti in collaborazione con noti brand. La Salemi infatti ha lanciato la sua prima linea di costumi e abbigliamento "Goldsand"

