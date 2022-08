Giro di Germania 2022: Alexander Kristoff si impone nella terza tappa. Alberto Bettiol è terzo ed è nuovo leader (Di venerdì 26 agosto 2022) Parla norvegese la terza tappa del Giro di Germania 2022. Volata ristretta e l’esperienza e la classe di Alexander Kristoff vengono fuori in quel di Marburg. Lo scandinavo della Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux è riuscito a dettar legge in terra teutonica battendo nello sprint il transalpino Florian Senechal (Quick-Step Alpha Vinyl Team) e l’azzurro Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost). A completare la top-5 troviamo Greg van Avermaet (AG2R Citroën Team) ed il padrone di casa Max Kanter (Movistar). Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) chiude dodicesimo e perde, in favore del connazionale Bettiol, a causa degli abbuoni, la maglia di leader della classifica generale: i due azzurri e ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) Parla norvegese ladeldi. Volata ristretta e l’esperienza e la classe divengono fuori in quel di Marburg. Lo scandinavo della Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux è riuscito a dettar legge in terra teutonica battendo nello sprint il transalpino Florian Senechal (Quick-Step Alpha Vinyl Team) e l’azzurro(EF Education-EasyPost). A completare la top-5 troviamo Greg van Avermaet (AG2R Citroën Team) ed il padrone di casa Max Kanter (Movistar). Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) chiude dodicesimo e perde, in favore del connazionale, a causa degli abbuoni, la maglia didella classifica generale: i due azzurri e ...

