Giovanni Padovani | la folle gelosia per Alessandra | «Le chiedeva sempre video per sapere con chi era» Arresto convalidato

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, Andrea Salvatore Romito , ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per, il 27enne arrestato per l'omicidio della ex compagna Alessandra Matteuzzi , colpita e uccisa a martellate martedì sera a Bologna. L'udienza si era tenuta questa mattina (26 agosto) ...BUFERA SULLA CROCE BIANCA - Scoppia intanto una nuova polemica sulla vicenda. Questa volta intorno al post social di Donatello Alberti, della Croce bianca dell'Emilia, che ha scritto: 'Comunque anche ...È rimasto in silenzio con sguardo quasi assente Giovanni Padovani. Come se non capisse dove si trovava. In aula è arrivato con pantaloncini fosforescenti verdi e maglietta nera. Non ha proferito parol ...Il gip del Tribunale di Bologna, Andrea Salvatore Romito, ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per Giovanni Padovani, il 27enne arrestato per l'omicidio della compagna ...