Giovanni Padovani, arrestato per l'omicidio di Alessandra Matteuzzi, non risponde al giudice: 'È molto provato' (Di venerdì 26 agosto 2022) Non una parola: Giovanni Padovani, 27enne in arresto per l'omicidio dell'ex compagna Alessandra Matteuzzi, colpita a martellate martedì sera a Bologna, si è avvalso della facoltà di non rispondere

