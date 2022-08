Giovane, bella e insospettabile: spia russa nei circoli NATO di Napoli (Di venerdì 26 agosto 2022) Una donna russa, spia dei servizi segreti militari di Mosca (Gru) avrebbe agito indisturbata per 10 anni fra Napoli, Roma, Malta e Parigi. Avrebbe svolto soprattutto in Italia la sua attività spionistica contro la NATO, intessendo rapporti con altri gradi militari. E forse rubando dati e informazioni utili al Cremlino, entrato poi in guerra con l’Ucraina. Lo svela una storia che racconta il quotidiano Repubblica. Un lavoro che è frutto di una lunga inchiesta messa a segno assieme al sito di giornalismo investigativo russo Bellingcat, del pluripremiato cronista Christo Grozev, al settimanale tedesco Der Spiegel e a The Insider. Si tratta dunque di una presunta spia di Putin. Una Giovane donna russa che avrebbe avuto accesso ai circoli frequentati da ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 26 agosto 2022) Una donnadei servizi segreti militari di Mosca (Gru) avrebbe agito indisturbata per 10 anni fra, Roma, Malta e Parigi. Avrebbe svolto soprattutto in Italia la sua attività spionistica contro la, intessendo rapporti con altri gradi militari. E forse rubando dati e informazioni utili al Cremlino, entrato poi in guerra con l’Ucraina. Lo svela una storia che racconta il quotidiano Repubblica. Un lavoro che è frutto di una lunga inchiesta messa a segno assieme al sito di giornalismo investigativo russo Bellingcat, del pluripremiato cronista Christo Grozev, al settimanale tedesco Der Spiegel e a The Insider. Si tratta dunque di una presuntadi Putin. Unadonnache avrebbe avuto accesso aifrequentati da ...

