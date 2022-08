Giornata Mondiale del Cane 2022 | il 26 agosto si celebra il miglior amico dell’uomo

(Di venerdì 26 agosto 2022) “La fedeltà di unci insegna che l’amicizia può durare per sempre“… Poche semplici parole che forse non bastano a spiegare che solo chi ha avuto unpersa cosa significa essere amato: le feste e la coda scodinzolante quando si rientra a casa dopo unadi lavoro, o anche solo se ci siamo allontanati per qualche minuto; la loro gioia nel sentire che li chiamiamo e il vederli, raggianti, correrci incontro; le loro corse sfrenate quando li lasciamo liberi senza guinzaglio, ma tornano sempre da noi appena sentono un fischio. Ilè ilche l’uomo possa mai avere. Entra nelle nostre vite, diventa un membro della famiglia a tutti gli effetti ed ha unaa lui interamente dedicata: il 26...

LaStampa : La Giornata mondiale del cane 2022, Mafalda e quegli occhi pieni d’amore alla ricerca di un’adozione da troppi anni - crocerossa : ?? Qualunque sia la tua storia, il tuo percorso, la tua necessità... l'abbraccio che cura, accoglie, protegge.… - LiaCapizzi : Che giornata esaltante ???? Noi proviamo a raccontarvela tra calcio, grande nuoto, tuffi, la MotoGp, l'impresa di Cr… - LilianaPapa7 : RT @LaStampa: La Giornata mondiale del cane 2022, Mafalda e quegli occhi pieni d’amore alla ricerca di un’adozione da troppi anni https://t… - MgFarina : Oggi 26 agosto è la Giornata mondiale del cane. Il filosofo Empedocle narra di un’età felice in cui uomini e animal… -

Bau! Oggi, venerdì 26 agosto, è l'International Dog Day, unainteramente dedicata al più fedele amico dell'uomo. In realtà il cane è festeggiato anche in altre 5 date, distribuite da maggio a dicembre: per il cane in ufficio, per i randagi, per i cani ...Oggi, venerdì 26 agosto, ricorre ladel Cane, fedele amico e compagno di vita. L'affetto che è in grado di donare un amico a quattro zampe è impagabile, tuttavia è importante ricordare che accogliere un cane nella ...Chiara Bonfà, addestratrice, ha stilato l’elenco dei benefici che la vicinanza di un cane può portare: dal buonumore alla salute, dalla socialità al movimento, all'autostima ...I cani sempre di più sono parte della famiglia, nonostante ancora gli abbandoni siano un problema diffuso. Ci sono moltissimi benefici nel vivere con un cane ...