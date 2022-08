Giorgia Meloni pubblica la fotografia della madre per difendersi dall’accusa sul concetto di “devianze”

(Di venerdì 26 agosto 2022) La campagna elettorale diventa un affare di famiglia. Perché i politici, come già accaduto nel passato più o meno recente, utilizzano spesso immagini di figli, compagni, fratelli, sorelle o genitori all’interno del lungo percorso che li accompagna al giorno del voto. E in queste settimane di polemiche scaturite daldi “giovanili” toccato dae ritoccato – in malo modo – da Fratelli d’Italia (prima di rimuovere il post dello scandalo), la leader di FdI è finita sotto il fuoco incrociato delle critiche. Fino al colpo di scena: utilizzare l’immagineperdalle accuse.la foto...

- - >ed Enrico Letta al Meeting di Rimini - Ansa . O di qua o di là. Rosso o nero, letteralmente. Da una parte le parole d'ordine della destra. Dall'altra quelle del Pd e il sorriso di ..."Dal 2008 al 2011 la disoccupazione giovanile balzò dal 21 al 31%, la ministra delle Politiche giovanili era. Sono di nuovo loro". ... Che cosa dicono gli economisti del programma di Giorgia Meloni I dem lanciano sei manifesti antidestra. E chiamano al voto utile irritando Calenda e Conte. Il messaggio della leader Fdi all’Ue: io cauta, con me i conti non rischiano ...Le notizie sugli schieramenti, i candidati e i partiti in diretta, in vista della tornata elettorale che si terrà tra un mese, il 25 settembre ...