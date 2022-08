Giorgia Meloni “conquista” gli operai: reportage da Mirafiori sulla Stampa: “Perché la voteremo” (Di venerdì 26 agosto 2022) “«Sai Perché voterò la Meloni? Perché ci manda tutti a casa con 41 anni di marchette». «Sei matto? Sei diventato fascista?». «Macché fascista. Io la volta scorsa ho votato 5 stelle». «Ho cominciato a lavorare a vent’ anni. Oggi sarei in pensione già da due. Sai di chi è la colpa? Della Fornero. Che ci costringe ad andare in pensione con 42 anni di contributi e 67 di età. La Fornero mi ha tolto sette anni di pensione e mi ha regalato altri sette anni di lavoro in linea. Perché io dovrei votare quelli lì?» . «Infatti Salvini non è credibile. Meglio la Meloni. Lei promette quota 41, il Pd dice che non cambierà la legge Fornero. Secondo te chi dovrei scegliere?». No, non siamo davanti un sezione di un partito di centrodestra né in una roccaforte Meloniana. Siamo alla porta 2 di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 agosto 2022) “«Saivoterò laci manda tutti a casa con 41 anni di marchette». «Sei matto? Sei diventato fascista?». «Macché fascista. Io la volta scorsa ho votato 5 stelle». «Ho cominciato a lavorare a vent’ anni. Oggi sarei in pensione già da due. Sai di chi è la colpa? Della Fornero. Che ci costringe ad andare in pensione con 42 anni di contributi e 67 di età. La Fornero mi ha tolto sette anni di pensione e mi ha regalato altri sette anni di lavoro in linea.io dovrei votare quelli lì?» . «Infatti Salvini non è credibile. Meglio la. Lei promette quota 41, il Pd dice che non cambierà la legge Fornero. Secondo te chi dovrei scegliere?». No, non siamo davanti un sezione di un partito di centrodestra né in una roccaforteana. Siamo alla porta 2 di ...

