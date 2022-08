“Gf Vip 7” | Adriana Volpe non tornerà come opinionista | cosa ha fatto Signorini

Leggi su tvzap

(Di venerdì 26 agosto 2022) “Gf Vip 7”,nonnella nuova edizione in veste di. La bella conduttrice e modella avrebbe ricevuto una proposta dallo storico conduttore che però ha ritenuto inaccettabile: “Alfonsomi hauna proposta che mi ha spiazzato”. Ecco cos’ha rivelato la donna in un’intervista rilasciata a Fanpage.“Gf Vip 7”:nonnella nuova edizione del reality in veste di. Per chiarire ogni fraintendimento e per sterminare ogni fake news a riguardo dell’argomento ha deciso di rivelare a Fanpage, attraverso un’intervista, il perché. Ha cominciato il discorso raccontando di quando è venuta a conoscenza delche non sarebbe più stata ...