GdS – Atalanta | l’ultima chiamata di Gasperini | ‘Da anni chiedo attaccanti | perché non mi accontentate?’ I nomi | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 26 agosto 2022) 2022-08-24 08:20:45 Arrivano conferme dalla rosea: “E’ un limite mio, evidentemente non sono bravo a farmi prendere i giocatori”. Il mea culpa del tecnico dell’Gian Piero, quando mancano pochi minuti alla mezzanotte, suona come un grido disperato. L’ultimo tentativo per farsi ascoltare ai piani alti, prima che le porte del mercato si chiudano per 4 mesi lasciandolo, per l’ennesima volta, senza rinforzi in attacco. A dieci giorni da quel 1° settembre che può cambiare ancora i connotati della sua squadra, l’riesce a frenare i Campioni d’Italia in carica senza una terza punta in campo. Per centellinare i suoi, il tecnico è stato costretto a dividere il tandem colombiano così tante volte provato in sicronia nel pre-campionato. Prima Zapata, poi Muriel. E il ...