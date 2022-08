Gb | regolatore energia alza dell' 80% tetto prezzi energia

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 agosto 2022) Londra, 26 ago. - (Adnkronos) - Da ottobre nel Regno Unito in arrivo un balzo'80% per ilmassimo del prezzo: lo ha stabilisto la revisione periodica'autorità di regolamentazione del gas e'elettricità Ofgem con una mossa che dovrebbe far crescere la bolletta annua per la famiglia media nel paese da 1.971 a 3.549 sterline. Ilentrerà in vigore il 1° ottobre per circa 24 milioni di famiglie in Inghilterra, Scozia e Galles e rimarrà in atto fino al 31 dicembre, quando sarà nuovamente adeguato. L'amministratore delegato di Ofgem, Jonathan Brearley, ha lanciato un monito sulle difficoltà che icauseranno questo inverno e ha ...