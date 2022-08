Gas: scende a quota 292 euro al MWh in apertura ad Amsterdam (Di venerdì 26 agosto 2022) scende sotto quota 2954 euro al MWh il gas naturale in avvio di seduta sulla piazza di Amsterdam, dopo essere salito nella vigilia fino a oltre 321 euro. I contratti futures sul mese di settembre ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 26 agosto 2022)sotto2954al MWh il gas naturale in avvio di seduta sulla piazza di, dopo essere salito nella vigilia fino a oltre 321. I contratti futures sul mese di settembre ...

