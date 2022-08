Gas russo, Medvedev e le 'condizioni' per l'Europa (Di venerdì 26 agosto 2022) Mosca, 26 ago. (Adnkronos) - La Russia è pronta a fornire gas all'Europa nei volumi previsti dai contratti, ma se l'Ue "torce il braccio" a Mosca, rifiutandosi di fornire turbine riparate per il Nord Stream o di lanciare il Nord Stream 2, allora tutto ciò non sarà garantito. Sono le 'condizioni' che il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, pone in un'intervista all'emittente Lci. La guerra tra Russia e Ucraina pare lontana dalla conclusione. La rinuncia dell'Ucraina ad entrare nella Nato è una condizione "necessaria", ma "non sufficiente" per il raggiungimento della pace perché la Russia chiede ulteriori "garanzie di sicurezza, dice. Medvedev si esprime sulla Nato e afferma che il presidente francese, Emmanuel Macron, è stato un "buon medico" a diagnosticare nel 2019 la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Mosca, 26 ago. (Adnkronos) - La Russia è pronta a fornire gas all'nei volumi previsti dai contratti, ma se l'Ue "torce il braccio" a Mosca, rifiutandosi di fornire turbine riparate per il Nord Stream o di lanciare il Nord Stream 2, allora tutto ciò non sarà garantito. Sono le '' che il vice presidente del Consiglio di sicurezza, Dmitry, pone in un'intervista all'emittente Lci. La guerra tra Russia e Ucraina pare lontana dalla conclusione. La rinuncia dell'Ucraina ad entrare nella Nato è una condizione "necessaria", ma "non sufficiente" per il raggiungimento della pace perché la Russia chiede ulteriori "garanzie di sicurezza, dice.si esprime sulla Nato e afferma che il presidente francese, Emmanuel Macron, è stato un "buon medico" a diagnosticare nel 2019 la ...

ItaliaViva : L'indipendenza dal #gas russo è una questione di sicurezza nazionale. Riguarda la tenuta dell'economia e la salvagu… - pietroraffa : Una autorevole fonte del governo ha riferito all'Adnkronos che 'se non si realizza almeno un rigassificatore in tem… - LaVeritaWeb : Il metano sfonda 300 euro/MWh. Da noi imprese e famiglie hanno già ridotto i consumi, ma senza il flusso russo sara… - ledicoladelsud : Gas russo, Medvedev e le ‘condizioni’ per l’Europa - ArezzoInAzione : RT @pier_falasca: L’attuale compagina di destracentro è pienamente responsabile della dipendenza italiana dal gas russo. Votarli significa… -