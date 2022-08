Gas, prezzo alle stelle. Mosca brucia metano diretto a Berlino (Di venerdì 26 agosto 2022) - Le fiamme rilevate all'impianto di metano russo a Portovaya, sarebbero state rilevate anche dal sistema satellitare della Nasa Leggi su tg.la7 (Di venerdì 26 agosto 2022) - Le fiamme rilevate all'impianto dirusso a Portovaya, sarebbero state rilevate anche dal sistema satellitare della Nasa

elio_vito : Hanno fatto cadere il governo Draghi, facendo un favore a Putin e creando precarietà istituzionale in Italia, ed or… - ivanscalfarotto : È necessario eliminare il collegamento del costo delle energie rinnovabili e il prezzo del gas in modo da calmierar… - petergomezblog : Gas, nuovo record: il prezzo tocca i 317 euro/megawattora. Fim Cisl: “Un terzo delle imprese metalmeccaniche rischi… - drsmoda2 : Se il prezzo del gas non scende vi tagliate lo stipendio tutti - Lo_Scoglionato : Nel giro del business del gas dello Stato canaglia Usa ???? più a caro prezzo ci sono le tangenti per mantenere altri… -