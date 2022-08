Gas: nuovo record a 339 euro al megawattora. L’Ue convoca riunione urgente per misure d’emergenza (Di venerdì 26 agosto 2022) Intanto, la presidenza ceca, presidente di turno del semestre Ue "convocherà una riunione urgente dei ministri dell'Energia per discutere le misure di emergenza specifiche - ha annunciato il presidente della Repubblica Ceca Petr Fiala su twitter - per affrontare la situazione energetica" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 26 agosto 2022) Intanto, la presidenza ceca, presidente di turno del semestre Ue "convocherà unadei ministri dell'Energia per discutere ledi emergenza specifiche - ha annunciato il presidente della Repubblica Ceca Petr Fiala su twitter - per affrontare la situazione energetica" L'articolo proviene da Firenze Post.

