Gas | la presidenza Ue | «Convocheremo una riunione urgente dei ministri dell’Energia per discutere misure di emergenza»

(Di venerdì 26 agosto 2022) Il presidente della Repubblica Ceca, Petr Fiala, di turno alladell’Unione Europea, ha annunciato su Twitter che «convocherà unadeiperledispecifiche per affrontare la situazione energetica». Venerdì scorso Gazprom ha annunciato un nuovo stop a causa della manutenzione del gasdotto Nord Stream dal 31 agosto fino al 2 settembre. Una notizia che ha provocato un’ulteriore risalita del prezzo del gas naturale. Ieri, 25 agosto, il prezzo del gas ha superato per la prima volta la soglia dei 300 euro al MWh, chiudendo a 321,4 euro nella borsa di Amsterdam. August 26, 2022 su Open Leggi anche: Gas, nuova chiusura record a 321,4 euro ad Amsterdam. Mai così alto. ...

Lo ha annunciato su twitter il premier ceco Petr Fiala (ladel semestre Ue in questo momento è ceca), dinanzi alla nuova fiammata dei prezzi delin Europa . L'ultima riunione è stata ...Oggi il prezzo di vendita è il prezzo marginale che si forma ogni giorno sul mercato elettrico e dipende dal costo di produzione delle centrali a, molto più alto di quello per produrre da ...Emergenza gas e luce. Salvini al Governo Draghi: "Servono interventi urgenti o sarà razionamento. Lega pronta a votare un Decreto per imprese e famiglie".