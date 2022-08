Gas a 339 euro | prezzi impazziti e piani  di razionamento | quello che c’è da sapere Entro il 15 settembre vertice Ue sull’energia

(Di venerdì 26 agosto 2022) L’impatto della crisi ucraina sulle bollette è enorme. L’Italia e l’pa tutta stanno cercando di correre ai ripari. Soprattutto in vista della possibilità che la Russia, uno dei principali fornitori di gas, chiuda i rubinetti in inverno. Tuttoche c’è da sapere sulla nostra dipendenza energetica e sulle possibili soluzioni

Venerdì il prezzo delha chiuso aeuro al megawattora sul mercato di riferimento dopo aver toccato il massimo storico di 341 euro a meno di un'ora dalla fine dall'ultima seduta della settimana. Il nuovo record è ...Dopo una partenza di giornata calma e un picco nel secondo pomeriggio, il prezzo delad Amsterdam, mercato di riferimento per l'Europa, ha chiuso la seduta aeuro al megwattora (+5% rispetto alla vigilia), poco sotto il massimo storico di 341 euro segnato a meno di un'ora ...Nuovo record alla Borsa di Amsterdam: toccati i 339 euro. Le aziende si concentrano solo sui clienti «buoni pagatori» ...«Se ritengono necessario un nuovo scostamento di bilancio potranno vararlo nella prossima legislatura». Palazzo Chigi non ci gira troppo attorno. La proposta di un extra-deficit per ...