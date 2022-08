Galtier: «Ad oggi Navas e Paredes sono ancora calciatori del Psg, col Monaco saranno convocati» (Di venerdì 26 agosto 2022) Keylor Navas è in orbita Napoli, Leandro Paredes sembra vicinissimo alla Juventus. Eppure, ad oggi, non ci sono gli accordi definitivi. Il costaricano non riesce a trovare l’accordo col Psg per la una ricca buonuscita che gli permetterebbe l’accordo col Napoli; l’argentino, invece, aspetta che i bianconeri sferrino l’assalto decisivo. Intanto, sulle loro situazioni è intervenuto l’allenatore del Psg Galtier. «Keylor Navas, ad oggi, è un calciatore del Paris Saint Germain, così come Paredes, dunque saranno entrambi convocati per la partita contro il Monaco» L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 agosto 2022) Keylorè in orbita Napoli, Leandrosembra vicinissimo alla Juventus. Eppure, ad, non cigli accordi definitivi. Il costaricano non riesce a trovare l’accordo col Psg per la una ricca buonuscita che gli permetterebbe l’accordo col Napoli; l’argentino, invece, aspetta che i bianconeri sferrino l’assalto decisivo. Intanto, sulle loro situazioni è intervenuto l’allenatore del Psg. «Keylor, ad, è un calciatore del Paris Saint Germain, così come, dunqueentrambiper la partita contro il» L'articolo ilNapolista.

