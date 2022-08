Gaffe di Calenda: negli istituti tecnici poca cultura. La replica dii Salvini: ignorante e razzista (Di venerdì 26 agosto 2022) Scontro a distanza Calenda-Salvini sulla scuola a Metropolis, il podcast di Repubblica condotto da Gerardo Greco. Il leader di Azione ha risposto ad un video del segretario leghista, in cui Salvini critica la sua proposta di far frequentare a tutti i ragazzi il liceo, o almeno un biennio. «Calenda ieri ha detto che i ragazzi che frequentano gli istituti tecnici e professionali valgono di meno, hanno meno cultura e hanno più problemi - ha detto il leader leghista in un comizio a Pordenone - Uno che dice così è ignorante e razzista. Viva i ragazzi che vanno agli istituti tecnici, professionali, alberghieri, Itis e geometri che non valgono di meno rispetto agli altri». «Ma questo è un ... Leggi su iltempo (Di venerdì 26 agosto 2022) Scontro a distanzasulla scuola a Metropolis, il podcast di Repubblica condotto da Gerardo Greco. Il leader di Azione ha risposto ad un video del segretario leghista, in cuicritica la sua proposta di far frequentare a tutti i ragazzi il liceo, o almeno un biennio. «ieri ha detto che i ragazzi che frequentano glie professionali valgono di meno, hanno menoe hanno più problemi - ha detto il leader leghista in un comizio a Pordenone - Uno che dice così è. Viva i ragazzi che vanno agli, professionali, alberghieri, Itis e geometri che non valgono di meno rispetto agli altri». «Ma questo è un ...

Fabiomass65 : RT @tempoweb: Gaffe di Calenda: negli istituti tecnici poca cultura. La replica dii Salvini: ignorante e razzista #26agosto #elezionipoliti… - tempoweb : Gaffe di Calenda: negli istituti tecnici poca cultura. La replica dii Salvini: ignorante e razzista #26agosto… - pensivin : RT @tempoweb: ?? Emergenza #energia Paese in bolletta ?? Gaffe di #Calenda sull'istruzione ?? La #finanza scopre #influecer evasori fiscali ??… - tempoweb : ?? Emergenza #energia Paese in bolletta ?? Gaffe di #Calenda sull'istruzione ?? La #finanza scopre #influecer evasori… - fgavazzoni : Calenda fa una gaffe ogni passo che fa, ok, ma io un dibattito televisivo a 5 (da sinistra, accosciati: Conte Letta… -