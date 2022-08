Furto in diretta all'aeroporto: arrestati due borseggiatori (Di venerdì 26 agosto 2022) Due uomini di 30 e 64 anni, rispettivamente genero e suocero, sono finiti in manette a Catania dopo essere stati sorpresi dalle telecamere mentre erano intenti a rubare ai turisti di passaggio all'aeroporto Fontanarossa. Durante un servizio... Leggi su today (Di venerdì 26 agosto 2022) Due uomini di 30 e 64 anni, rispettivamente genero e suocero, sono finiti in manette a Catania dopo essere stati sorpresi dalle telecamere mentre erano intenti a rubare ai turisti di passaggio all'Fontanarossa. Durante un servizio...

