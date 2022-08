Fratoianni: 'Molti imprenditori sull'orlo del baratro per il caro bollette: tassare il 100% degli extra - profitti' (Di venerdì 26 agosto 2022) 'Mi ha scritto Francesco, proprietario di uno storico pub di Barletta: alla fine di agosto si è visto recapitare una bolletta di 12.028,59 euro. Non aveva mai ricevuto una bolletta superiore ai 2200 ... Leggi su globalist (Di venerdì 26 agosto 2022) 'Mi ha scritto Francesco, proprietario di uno storico pub di Barletta: alla fine di agosto si è visto recapitare una bolletta di 12.028,59 euro. Non aveva mai ricevuto una bolletta superiore ai 2200 ...

