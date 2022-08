Francesco Facchinetti | non ha potuto dire di più | “siamo circondati da…”

(Di venerdì 26 agosto 2022)non ci sta e parte al contrattacco. Non condivide le critiche che sono state rivolte a Jovanotti ed al suo spettacolo che sta toccando le più belle spiagge italiane. Cosa ha detto il produttore discografico? “Il carrozzone va avanti da sé, con le regine, i suoi fanti, i suoi re“, così cantava Renato Zero ne Il carrozzone. Ed un carrozzone con il suo re sta andando avanti, girando l’Italia, dal 2 luglio scorso quando si è messo in moto da Lignano Sabbiadoro.-Altranotizia.it (Fonte: Google)Il Jova Beach Party di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, prosegue imperterrito il suo cammino toccando, e riempiendo, le più importanti spiagge italiane, così come imperterrite proseguono le polemiche nei confronti del suo presunto, carrozzone “inquinante” e del suo ...

