Francesca Michielin esce allo scoperto: le foto romantiche con il nuovo fidanzato (Di venerdì 26 agosto 2022) In pochi minuti è diventato famoso anche lui: Davide Spigarolo sarebbe il nome del nuovo amore di Francesca Michielin. Per dovere di cronaca, bisogna specificare che nessuno l’ha paparazzato, ma i due sono usciti allo scoperto insieme in delle foto in cui sorridono felici e abbracciati romanticamente. Francesca Michielin innamorata: il periodo d’oro della cantante È un momento intenso per Francesca Michielin, che dieci anni fa pubblicava il suo primo disco Riflessi di me, dopo la vittoria nel 2011 a X-Factor, che oggi conduce. Sembra passata una vita, ma è un decennio, che Michielin ha vissuto senza perdere un treno, un’occasione e neppure un attimo. Sempre in vetta alle classifiche, sempre in ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 26 agosto 2022) In pochi minuti è diventato famoso anche lui: Davide Spigarolo sarebbe il nome delamore di. Per dovere di cronaca, bisogna specificare che nessuno l’ha paparazzato, ma i due sono uscitiinsieme in dellein cui sorridono felici e abbracciati romanticamente.innamorata: il periodo d’oro della cantante È un momento intenso per, che dieci anni fa pubblicava il suo primo disco Riflessi di me, dopo la vittoria nel 2011 a X-Factor, che oggi conduce. Sembra passata una vita, ma è un decennio, cheha vissuto senza perdere un treno, un’occasione e neppure un attimo. Sempre in vetta alle classifiche, sempre in ...

