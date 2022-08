Francesca Michielin è innamorata: foto sui social con il nuovo fidanzato (Di venerdì 26 agosto 2022) Francesca Michielin sta concludendo l’estate 2022 in montagna, ma non è sola. A farle compagnia, nella località dell’Alto Adige che ha scelto, c’è infatti un ragazzo. Non sembrano esserci dubbi sulla natura del loro rapporto: la cantante ha infatti pubblicato un post sul suo profilo Instagram con una serie di fotografie, accompagnando il tutto a una didascalia davvero dolcissima. E non manca nemmeno il tag al profilo del giovane, che toglie ogni dubbio sulla sua identità. “Non basterà settembre per dimenticare le montagne di cose che ci siamo detti”, ha scritto lei. Queste parole richiamano la canzone Davvero dell’amica e collega Emma Marrone, che lei aveva avuto modo di accompagnare al Festival di Sanremo 2022 in veste di direttore d’orchestra. Lui si chiama Davide Spigarolo ed è un osteopata e personal trainer, che può essere ... Leggi su diredonna (Di venerdì 26 agosto 2022)sta concludendo l’estate 2022 in montagna, ma non è sola. A farle compagnia, nella località dell’Alto Adige che ha scelto, c’è infatti un ragazzo. Non sembrano esserci dubbi sulla natura del loro rapporto: la cantante ha infatti pubblicato un post sul suo profilo Instagram con una serie digrafie, accompagnando il tutto a una didascalia davvero dolcissima. E non manca nemmeno il tag al profilo del giovane, che toglie ogni dubbio sulla sua identità. “Non basterà settembre per dimenticare le montagne di cose che ci siamo detti”, ha scritto lei. Queste parole richiamano la canzone Davvero dell’amica e collega Emma Marrone, che lei aveva avuto modo di accompagnare al Festival di Sanremo 2022 in veste di direttore d’orchestra. Lui si chiama Davide Spigarolo ed è un osteopata e personal trainer, che può essere ...

