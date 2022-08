Forza Italia, non solo addii: c’è il ritorno di Magliocca (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Torna in squadra il Presidente della Provincia di Caserta. Giorgio Magliocca, componente del comitato delle Regioni per il Ppe, ha consegnato l’adesione a Forza Italia nelle mani del Presidente Antonio Tajani”. Lo comunica l’ufficio stampa del coordinamento regionale di Forza Italia. “C’è grande entusiasmo e un aria nuova che fa sperare per un grande risultato in Campania e nel Paese. La provincia di Caserta sarà assolutamente protagonista” ha commentato Magliocca. Il presidente Tajani presenterà questa adesione, e tutte le altre, a Vietri sul Mare (Sa), domani 27 agosto. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Torna in squadra il Presidente della Provincia di Caserta. Giorgio, componente del comitato delle Regioni per il Ppe, ha consegnato l’adesione anelle mani del Presidente Antonio Tajani”. Lo comunica l’ufficio stampa del coordinamento regionale di. “C’è grande entusiasmo e un aria nuova che fa sperare per un grande risultato in Campania e nel Paese. La provincia di Caserta sarà assolutamente protagonista” ha commentato. Il presidente Tajani presenterà questa adesione, e tutte le altre, a Vietri sul Mare (Sa), domani 27 agosto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

