FORMULA UNO, A SPA LA LOTTA PER IL TITOLO SI SPOSTA A FONDO GRIGLIA (Di venerdì 26 agosto 2022) Mal comune, mezzo gaudio. Magari Ferrari e Red Bull avrebbero fatto a meno di dover mettere mano alle rispettive power unit, ma Charles Leclerc e Max Verstappen almeno potranno dire di LOTTAre l’uno contro l’altro ad armi pari. Cioè partendo dal FONDO dello schieramento, complici le decisioni dei rispettivi muretti di modificare alcune parti della vettura, così da incorrere nelle temute e quanto mai detestate sanzioni imposte dal regolamento. E se il monegasco sapeva perfettamente da giorni che a Spa sarebbe dovuto partire nelle retrovie, pronto a utilizzare il quinto motore proprio alla vigilia di tre gare dove la potenza del propulsore assume un’importanza capitale (Spa, Zandvoort e Monza), l’olandese ha tenuto nascosti i suoi propositi sino all’immediata vigilia della corsa in territorio belga. Anzi, ha persino svalicato la prima sessione di libere ... Leggi su sportnews.snai (Di venerdì 26 agosto 2022) Mal comune, mezzo gaudio. Magari Ferrari e Red Bull avrebbero fatto a meno di dover mettere mano alle rispettive power unit, ma Charles Leclerc e Max Verstappen almeno potranno dire dire l’uno contro l’altro ad armi pari. Cioè partendo daldello schieramento, complici le decisioni dei rispettivi muretti di modificare alcune parti della vettura, così da incorrere nelle temute e quanto mai detestate sanzioni imposte dal regolamento. E se il monegasco sapeva perfettamente da giorni che a Spa sarebbe dovuto partire nelle retrovie, pronto a utilizzare il quinto motore proprio alla vigilia di tre gare dove la potenza del propulsore assume un’importanza capitale (Spa, Zandvoort e Monza), l’olandese ha tenuto nascosti i suoi propositi sino all’immediata vigilia della corsa in territorio belga. Anzi, ha persino svalicato la prima sessione di libere ...

