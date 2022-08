Flavio Faccin: i colloidali puri sono perfetti per far fronte alla stagione estiva (Di venerdì 26 agosto 2022) (Milano, 26 Agosto 2022) - Zinco per proteggersi dalle scottature e magnesio e potassio per rigenerarsi dal calore Milano, 26 Agosto 2022 - La bella stagione estiva porta con sé una serie di problemi comuni tra tutte le fasce della popolazione: spossatezza e mancanza di energie, ma anche insolazioni e colpi di calore. Per evitare di trovarsi in spiacevoli situazioni che rischiano di mettere a repentaglio le vacanze, un rimedio c'è e ha il nome di colloidali puri. In Italia Hydromed è l'azienda leader nella produzione di questo speciale tipo di colloidali, fondata a Schio da Flavio Faccin. Magnesio e potassio, Flavio Faccin: la combinazione contro la spossatezza Il duo potassio-magnesio è alla base di numerosi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) (Milano, 26 Agosto 2022) - Zinco per proteggersi dalle scottature e magnesio e potassio per rigenerarsi dal calore Milano, 26 Agosto 2022 - La bellaporta con sé una serie di problemi comuni tra tutte le fasce della popolazione: spossatezza e mancanza di energie, ma anche insolazioni e colpi di calore. Per evitare di trovarsi in spiacevoli situazioni che rischiano di mettere a repentaglio le vacanze, un rimedio c'è e ha il nome di. In Italia Hydromed è l'azienda leader nella produzione di questo speciale tipo di, fondata a Schio da. Magnesio e potassio,: la combinazione contro la spossatezza Il duo potassio-magnesio èbase di numerosi ...

