Firenze, turista precipita da piazzale Michelangelo: è grave (Di venerdì 26 agosto 2022) Un turista inglese di 21 anni è precipitato la notte del 26 agosto da piazzale Michelangelo, a Firenze, ed è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Careggi. Il giovane, in base a una prima ricostruzione della polizia, si trovava in compagnia di alcuni amici e si sarebbe sporto dalla balaustra cadendo da un'altezza di dieci metri. L'incidente potrebbe essere stato favorito dal fatto che il ragazzo aveva assunto dell'alcol. L'allarme è stato dato intorno alle 3 di notte dagli amici del turista e da alcuni passanti. piazzale Michelangelo è il belvedere più famoso di Firenze e uno dei più rinomati in Italia. Sorge a 104 metri sul livello del mare ed è meta obbligata per i turisti da ogni parte del mondo.

