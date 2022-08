Firenze | turista inglese precipita nella notte dalla balaustra del Piazzale Michelangelo E’ in prognosi riservata

MediasetTgcom24 : Turista canadese violentata dal branco, due arresti a Firenze #impruneta #scandicci #firenze - Open_gol : Il ragazzo è ora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Careggi - LIDAMUGNAI : RT @rep_firenze: Firenze, cade dalla balaustra di piazzale Michelangelo turista di 21 anni [aggiornamento delle 12:21] - rep_firenze : Firenze, cade dalla balaustra di piazzale Michelangelo turista di 21 anni [aggiornamento delle 12:21]… - occhio_notizie : Secondo la polizia sul posto, il ragazzo si trovava con amici quando si sarebbe sporto troppo dalla balaustra caden… -

Un inglese di 21 anni è caduto questa notte dal parapetto di piazzale Michelangelo a Firenze. Il giovane attorno alle 3 di notte, secondo una prima ricostruzione, sembra che abbia perso l'equilibrio ed è precipitato. È stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Careggi. Secondo una prima ricostruzione, il giovane turista era in compagnia di alcuni amici quando è caduto dal parapetto.