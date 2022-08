Fiorentina scatenata: in arrivo pure Bajrami, i dettagli (Di venerdì 26 agosto 2022) La Fiorentina non si ferma e diventa una delle protagoniste indiscusse degli ultimi giorni di calciomercato. Nel giorno in cui è stato... Leggi su calciomercato (Di venerdì 26 agosto 2022) Lanon si ferma e diventa una delle protagoniste indiscusse degli ultimi giorni di calciomercato. Nel giorno in cui è stato...

ChiaraAndrea_B : @SimoViola_ @acffiorentina @DiMarzio “Fiorentina scatenata?” - ManuelaFioren : RT @pizzico76: Spero che si passi il turno preliminare di Conference perchè ho l'impressione che in molti non vedano l'ora di gettare ?? sul… - AZatt99 : RT @pizzico76: Spero che si passi il turno preliminare di Conference perchè ho l'impressione che in molti non vedano l'ora di gettare ?? sul… - pizzico76 : Spero che si passi il turno preliminare di Conference perchè ho l'impressione che in molti non vedano l'ora di gett… - notiziasportiva : #Calciomercato, Fiorentina scatenata: il doppio colpo è dietro l’angolo -