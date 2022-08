Fiorentina: annunciato Barak. Il centrocampista ‘avvisa’ il Napoli: “Voglio farlo già contro loro” (Di venerdì 26 agosto 2022) In questi minuti è arrivata anche l’ufficialità: Antonin Barak è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il calciatore è arrivato dall’Hellas Verona, dopo un lungo inseguimento di questi mesi anche da parte del Napoli. Il club azzurro, infatti, lo aveva opzionato come possibile sostituto di uno tra Fabian Ruiz e Piotr Zielinski, salvo poi ripiegare su altre scelte in seguito all’addio (prossimo) del centrocampista spagnolo, sempre più diretto verso il Paris Saint-Germain. In vista della sfida di domenica proprio contro la squadra di Luciano Spalletti all’Artemio Franchi, in programma alle 20:45, il ceco ha dichiarato: Antonin Barak (Photo by Michal Cizek / AFP) (Photo by MICHAL CIZEK/AFP via Getty Images)“Sono veramente molto contento e orgoglioso di essere qui. E’ una grande ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 26 agosto 2022) In questi minuti è arrivata anche l’ufficialità: Antoninè un nuovo giocatore della. Il calciatore è arrivato dall’Hellas Verona, dopo un lungo inseguimento di questi mesi anche da parte del. Il club azzurro, infatti, lo aveva opzionato come possibile sostituto di uno tra Fabian Ruiz e Piotr Zielinski, salvo poi ripiegare su altre scelte in seguito all’addio (prossimo) delspagnolo, sempre più diretto verso il Paris Saint-Germain. In vista della sfida di domenica propriola squadra di Luciano Spalletti all’Artemio Franchi, in programma alle 20:45, il ceco ha dichiarato: Antonin(Photo by Michal Cizek / AFP) (Photo by MICHAL CIZEK/AFP via Getty Images)“Sono veramente molto contento e orgoglioso di essere qui. E’ una grande ...

