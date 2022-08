FILMING ITALY BEST MOVIE AWARD: tutti i premiati (Di venerdì 26 agosto 2022) Il 4 settembre 2022 alle ore 12:00 nella Sala Tropicana dell’Italian Pavilion dell’Hotel Excelsior durante la conferenza stampa di presentazione della IV edizione del FILMING ITALY BEST MOVIE annunciati tutti i premiati di quest’anno. Chi sarà la madrina? La madrina di questa nuova edizione è Ilenia Pastorelli, attrice dall’indiscusso talento e protagonista di pluripremiati film diretti da Carlo Verdone, Gabriele Mainetti, Pif e Dario Argento, solo per citarne alcuni. Claude Lelouch Al maestro del grande cinema europeo Claude Lelouch il FILMING ITALY BEST MOVIE Achievement AWARD. Durante la sua lunga carriera come regista, sceneggiatore e produttore francese, Lelouch ha ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 26 agosto 2022) Il 4 settembre 2022 alle ore 12:00 nella Sala Tropicana dell’Italian Pavilion dell’Hotel Excelsior durante la conferenza stampa di presentazione della IV edizione delannunciatidi quest’anno. Chi sarà la madrina? La madrina di questa nuova edizione è Ilenia Pastorelli, attrice dall’indiscusso talento e protagonista di plurifilm diretti da Carlo Verdone, Gabriele Mainetti, Pif e Dario Argento, solo per citarne alcuni. Claude Lelouch Al maestro del grande cinema europeo Claude Lelouch ilAchievement. Durante la sua lunga carriera come regista, sceneggiatore e produttore francese, Lelouch ha ...

