FIFA 23: arriva la licenza ufficiale della Serie B! (Di venerdì 26 agosto 2022) arriva un po’ a sorpresa, quanto tutti gli indizi lasciavano presuppore il contrario, la notizia che molti appassionati di calcio italiano aspettavano! La Serie B avrà la licenza ufficiale su FIFA 23, grazie all’accordo, stando alle indiscrezioni di durata quinquennale, firmato con la Lega cadetta! Ecco il comunicato ufficiale! Anche la Serie BKT entra a far parte L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di venerdì 26 agosto 2022)un po’ a sorpresa, quanto tutti gli indizi lasciavano presuppore il contrario, la notizia che molti appassionati di calcio italiano aspettavano! LaB avrà lasu23, grazie all’accordo, stando alle indiscrezioni di durata quinquennale, firmato con la Lega cadetta! Ecco il comunicato! Anche laBKT entra a far parte L'articolo proviene da FUT Universe.

BortoneMauro : #Umtiti a Lecce nei giorni di Sant'Oronzo: c'è qualcosa di mistico che neanche a Fifa o FM sembrava possibile. Ora,… - Fab_norvegista : @lamelasulweb @sabiriano Efootball ha come più grande pregio quello che la palla ha una fisica a se stante e quando… - FUTUniversecom : Patch FIFA 22 – Title Update 17: arriva un nuovo aggiornamento - Igorismo98 : @franciwlf @GrazianoAbadini Ma il calciomercato non è quello di fifa dove in un giorno puoi rifarti la squadra haha… - zazoomblog : Fifa 22 Pre Season: su FUT arriva il precampionato! - #Season: #arriva #precampionato! -